Altstadt von Salzgitter-Bad beschäftigt den Ortsrat

Die Entwicklung der Altstadt von Salzgitter-Bad, insbesondere als Einkaufsstandort, treibt die Politiker im Ortsrat Süd um. Im Anschluss an einen Vortrag der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS), entwickelte sich eine rege Debatte in der jüngsten Ortsratssitzung.

WIS-Chef Thomas Wetzel berichtete von 29 Leerständen in der Altstadt. Eine Zahl, die Michael Siano (Grüne) nicht glauben mochte. „Ich komme schon auf mehr als 40 Leerstände“, stellte er fest. Anna Fenske, seit vergangenem Jahr City-Managerin der WIS, erwiderte, dass sie sich mit Blick auf die Entwicklung der Leerstände und den Vorjahresvergleichen auf die Aktenlage stützen müsse und sich bei der Erhebung an den Vorgehensweisen der Vergangenheit orientiert habe. Sogleich bot sie an: „Gerne können wir auch einmal einen gemeinsamem Altstadtspaziergang machen.“ Dann könne man darüber sprechen, welche Leerstände dem Altstadtbereich zugerechnet werden sollten. Darüber hinaus berichtete Fenske von verschiedenen Ideen zur Entwicklung der Altstadt. Um die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz zu erhöhen, wäre eventuell ein Gestaltungswettbewerb möglich. Auch regte sie an, mit Studierenden der Fachhochschule Calbecht darüber zu sprechen, ob sich in Kooperation mit den Studierenden eine Studentenkneipe etablieren ließe. Zuvor hatte ihr Chef Thomas Wetzel bereits festgestellt, dass im Altstadtbereich nicht Verkaufsflächen in den Größenordnungen angeboten werden könnten, wie Geschäftsleute sie nachfragten. In diesem Zusammenhang berichtete Fenske von der Idee, Eigentümer anzusprechen, ob sie sich vorstellen könnten, ihre Läden möglicherweise zusammenzulegen.

Peter Kozlik (parteilos) fand Anerkennung für die von Fenske vorgetragenen Ideen und regte darüber hinaus an, zunächst einmal eine Eigentümer-Bestandsaufnahme zu erstellen und mit Immobilienbesitzern darüber zu sprechen, wer bereit ist, zu welchem Preis zu verkaufen. Im Anschluss könnten Investoren angesprochen werden. Zudem schlug er vor, ein Outlet-Center auf die grüne Wiese zu stellen, um so mehr Menschen in die Altstadt zu locken. Eine Idee, der Hermann Fleischer (Linke) nicht viel abgewinnen konnte. Wer in ein Outletcenter gehe, gehe eben dort hin und nicht in die Altstadt. Vielmehr interessierte ihn, wie viele Geschäfte es in der Altstadt insgesamt gibt, um das Verhältnis zu den Leerständen besser einordnen zu können. Auch wolle er gerne erfahren, wie viele geschäftliche Neuansiedlungen es in jüngerer Vergangenheit gegeben habe. Daten und Fakten, die WIS-Chef Wetzel versprach alsbald nachzureichen, so dass der Ortsrat auf dieser Grundlage weiter beraten und diskutieren kann. Phillip Stolze (CDU) plädierte dafür, die Reihen zu schließen und gemeinsam mit der WIS verschiedene Dinge zu erproben und umzusetzen. Dazu müsse die WIS, befand Michael Letter (SPD), zwingend weiter gestärkt und nicht geschwächt werden. Am Ende wollten alle, so Letter, ein Stärkung des Einkaufsstandortes Salzgitter-Bad. „Aber es wird nicht leicht.“

Ein weiteres Thema der Ortsratssitzung war die Gründung des Hochwasserschutzverbandes Innerste, über die Michael Buntfusz, Fachgebietsleiter im Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz, berichtete. „Es ist nicht das erste Mal, dass man sich auf den Weg macht, um die Probleme an der Innerste zu lösen“, erinnerte Buntfusz. Klar sei, dass man die Probleme nur gemeinsam, über kommunal Gebietsgrenzen hinweg werden lösen können. Dies soll mit der Gründung des Verbandes gelingen, dem die Landkreise Goslar und Hildesheim sowie die Städte Hildesheim und Salzgitter angehören sollen. Und zwar, wie es im Beschlussvorschlag der Salzgitteraner Stadtverwaltung heißt, um den Hochwasserschutz an der Innerste für den Bereich von der Talsperre bis zur Einmündung in die Leine mit allen Nebengewässern planen und durchführen zu können. „Die Satzung sieht dabei vor, dass der Verband den Hochwasserschutz übernimmt“, so Buntfusz weiter. Die Kosten zur Finanzierung des Hochwasserschutzes trägt zu 80 Prozent das Land Niedersachsen. Die restlichen 20 Prozent werden zu 15 Prozent vom Landkreis Goslar, zu 25 Prozent von der Stadt Hildesheim, zu 55 Prozent vom Landkreis Hildesheim und zu fünf Prozent von der Stadt Salzgitter getragen.

Renate Conze (FDP) befand, dass es eine sehr gute und richtige Idee sei, das Projekt gemeinsam zu stemmen. Das sahen auch alle anderen Ortsratsmitglieder so und votierten einstimmig für die Beschlussvorlage.