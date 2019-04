Nur noch Restkarten für den Kinofrühling im Bürgerkino

Salzgitter-Bad. Besonders gefragt ist im Cinema in Salzgitter-Bad „Portugal - der Wanderfilm“. Die 20 Uhr-Vorstellung am Mittwoch ist bereits ausverkauft.

Claus Griesbach ist mit dem 20. Kino-Frühling im Bürgerkino Cinema bisher sehr zufrieden: Die Reihen im Kino in Salzgitter-Bad waren bei den bisherigen Veranstaltungen gut gefüllt. Für die letzten drei Kinofrühlingstage gibt es noch Restkarten, berichtet der ehrenamtliche Geschäftsführer des Bürgerkinos.

Am Montag, 8. April, ist jeweils um 17 und 20 Uhr der Film „Gegen den Strom“ zu sehen, ein Drama um eine isländische Umweltaktivistin. „Hier haben Besucher insbesondere für die 17 Uhr-Vorstellung noch gute Chancen, Karten zu bekommen“, sagt Griesbach. Für die zweite Vorstellungs sind bereits deutlich mehr Tickets verkauft worden. Gleiches gilt für die Vorführungen am Dienstag, wenn wiederum um 17 und 20 Uhr der Streifen „Candelaria – ein kubanischer Sommer“ auf der Leinwand zu sehen ist.

Den Kinofrühling beschließt am Mittwoch der Dokumentarfilm „Portugal – der Wanderfilm“. Wer hier noch mitgucken möchte, muss sich sputen. Während die 20 Uhr-Vorstellung bereits ausverkauft ist, gibt es für die Vorstellung ab 16.30 Uhr noch wenige Restkarten. Für die 17 Uhr-Vorstellungen kosten Karten 7,50 Euro, für die 20 Uhr- sowie am Mittwoch die 16.30 Uhr-Vorstellung sind Tickets für jeweils zehn Euro zu haben. Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer (05341) 38481 oder per E-Mail an cinemasalzgitter@gmx.de möglich.

„Unter dem Strich ist der Kinofrühling 2019 bisher ein toller Erfolg“, sagt Griesbach glücklich. Besondere Freude habe ihm und den Zuschauern am Samstag der Film „Grasgeflüster“ bereitet. „Da herrschte richtige Festival-Atmosphäre mit Szenen-Applaus.“

Besonderen Wert legen Griesbach und seine Mitstreiter in diesem Jahr auf Umweltaspekte. Während in den Vorjahren bis zu 1200 Kunststoffbecher pro Kinofrühling verbraucht worden seien, habe man in diesem Jahr Gläser angeschafft. Und Bier gebe es in diesem Jahr ausschließlich in Mehrwegflaschen mit Bügelverschluss.