Schwerer Unfall bei Salzgitter Thiede – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall sind am Sonntagabend auf der B248 zwischen Salzgitter-Thiede und Fümmelse (Landkreis Wolfenbüttel) zwei Menschen schwer verletzt worden. Das bestätigt die Polizei.

Laut Feuerwehr waren vor allem die schweren Verletzungen des Motorradfahrers von besonderer Herausforderung. Die Einsatzkräfte versorgten die Verletzten, die in ein Krankenhaus transportiert werden mussten. Anschließend reinigten die Rettungskräfte die Fahrbahn von Betriebsstoffen.

Noch keine Infos zur Unfallursache

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte der der Motorradfahrer die Straße offenbar aus Salzgitter kommend in RIchtung Fümmelse überqueren und übersah oder missachtete dabei ein Stopschild. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW, der in Richtung Thiede unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Am Wochenende war es in Niedersachsen zu mehrere schweren Motorradunfällen gekommen.