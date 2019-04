Land will Salzgitter mit 50 Millionen Euro unterstützen

Niedersachsen will knapp 1,85 Milliarden Euro aus dem Haushaltsüberschuss 2018 insbesondere in Wohnraumförderung, Digitalisierung und Kita-Förderung stecken. Das kündigten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) nach einer Sitzung der Landesregierung an....