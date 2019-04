BUND Salzgitter lädt zur 15. Pflanzen- und Tomatenbörse ein

Bei der Tomatenbörse in Altenhagen gibt es neben 1400 Tomatenpflanzen auch eine große Nutzpflanzenvielfalt.

Lichtenberg. Der BUND Salzgitter hilft seit 2005, die Nutzpflanzenvielfalt zu erhalten. Die Börse beginnt am 27. April um 11 Uhr am BUND Waldhaus Altenhagen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Salzgitter veranstaltet am Samstag 27. April, die 15. Pflanzen- und Tomatenbörse am BUND Waldhaus Altenhagen.

Ab 11 Uhr bieten der BUND Salzgitter mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt ein umfangreiches Sortiment alter und außergewöhnlicher Nutzpflanzen für Garten, Terrasse und Balkon gegen Spende an. Durch seine Pflanzenbörsen hilft der BUND Salzgitter seit 2005 die Artenvielfalt von Gartenkulturpflanzen auf regionaler Ebene zu sichern, heißt es in einer Mitteilung des Mitglieder-Verbands.

Für die Pflanzen- und Tomatenbörse werden mehr als 1400 Tomatenpflanzen angezogen und angeboten, unter anderem: Ampeltomate, Onkel Gustav, Grüne Trauben, Bolivianische Obsttomate, Yellow Submarine, Roter Heinz, Mamma Leone, Russische Schwarze und viele andere mehr. Alte Tomatensorten sind samenfest und keine Hybriden, das heißt, aus den Samen wächst wieder der gleiche Typ Tomate.

Außerdem gibt es auf der Börse über dreihundert Chili und Paprika, Kürbisse und Zucchini wie Cocozelle von Tripolis sowie eine Vielzahl von alten Gemüsepflanzen.

Interessierte können an Exkursionen über das Gelände in Altenhagen teilnehmen und sich das Gesamtprojekt erläutern lassen. Im ehemaligen Stall am BUND Waldhaus sind Ausstellungstafeln zur Nutzpflanzenvielfalt und zur Wildkatze aufgebaut. Im Bistro gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Eine ausreichende Zahl von Parkplätzen stehen auf dem Park- und Grillplatz an der Burgbergstraße zur Verfügung. Am BUND-Waldhaus Altenhagen hält auch die Linie 606 der KVG Braunschweig. Weitere Informationen: www.bund-salzgitter.net.

Hintergrund: Mit der Pflanzen- und Tomatenbörse will der Umwelt- und Naturschutzbund die UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ unterstützen. Denn 2011 haben die Vereinten Nationen ein Zehnjahresprogramm zum nachdrücklichen weltweiten Schutz von biologischer Vielfalt beschlossen. Mit der Entscheidung will die UN die ökologische Bedeutung der biologischen Vielfalt und ihre umfangreichen sozialen, ökonomischen, kulturellen und ästhetischen Werte sowie die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung herausstellen. Im November 2011 startete die UN-Dekade Biologische Vielfalt in Deutschland nach der Ratifizierung des UN Beschlusses durch den Bundestag.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ist ein Mitglieder-Verband. Er ist mit über 500.000 Mitgliedern, Spendern und Förderern einer der größten Umweltverbände Deutschlands. Der BUND ist vom Staat als Umwelt-/Naturschutzverband anerkannt. Der BUND versteht sich als die treibende gesellschaftliche Kraft für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland.

Wer helfen möchte die Umwelt und Natur zu schützen kann jederzeit Mitglied im BUND werden.