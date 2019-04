NDR-Team gibt Burgdorfer Bühne in Hohenassel Profi-Tipps

Ungewöhnlichen Besuch hatten am Sonntagnachmittag die Mitglieder der Burgdorfer Bühne. Zwei Maskenbildnerinnen und ein Kamerateam des NDR Fernsehens verwandelten den Probenraum der Amateurschauspieler in der Grundschule Hohenassel fast in ein professionelles Fernsehstudio. Es wurde ein lehrreicher...