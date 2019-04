Motorrollerfahrer in Lebenstedt mit 1,56 Promille unterwegs

Ein 20-jähriger Motorrollerfahrer ist am Sonntagmorgen, 7. April, mit 1,56 Promille auf der Kampstraße unterwegs gewesen, als ihn die Polizei aus dem Verkehr gezogen hat. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte eine Streife den Motorrollerfahrer aufgrund eines Zeugenhinweises. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines ist und das für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen. Auch gegen den 41-jährigen Halter des Rollers wurde laut der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser soll ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein und den Roller gegen 4.30 Uhr alkoholisiert gefahren haben. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Ermittlungen dauern an.