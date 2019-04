Ein 76-Jähriger und seine Beifahrerin mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfall in Salzgitter-Bad - drei verletzte Personen

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Montagabend, 8. April, auf der Nord-Süd Straße mit dem Auto eines vorrangberechtigten 76-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Beide Autofahrer sowie die Beifahrerin des 76-Jährigen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, beabsichtigte der 80-Jähriger mit seinem Auto nach links in die Engeroder Straße abzubiegen, als er vermutlich aus Unachtsamkeit das Auto des 76-jährigen Fahrers übersah. Der 76-Jährige und seine Beifahrerin mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro.