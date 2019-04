Einweihung des Kleinkaliber Schützenverein Waldheil Sehlde

Die Mitglieder des Kleinkaliber Schützenverein Waldheil Sehlde (KKS) haben sich in einer einjährigen Umbauphase ihres Schützenheimes in den Hainbergen ein wahres Schmuckstück geschaffen. „Es ist gewaltig, was daraus geworden ist. Helle und freundliche Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein“, lobte...