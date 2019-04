Kripo ermittelt Brandursache nach Großbrand in Salzgitter-Bad

Nach dem Großbrand auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad ermitteln Beamte der Kripo die Brandursache. Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel (wir berichteten). „Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro“, sagt Polizeisprecher...