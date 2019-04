Damit die Bienen in Wartjenstedt Futter finden

Nicht allen Insekten ging es in diesem Winter so gut wie den Bienenvölkern von Hans-Peter Binder, dem Vorsitzenden des Imkervereins Innerstetal, und denen seiner Vereinsmitglieder. Alle Imker wissen, dass sie ihre Tiere in der kalten Jahreszeit füttern müssen. „Denn mit dem Honig nehmen wir den...