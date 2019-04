42-Jähriger beendet Streit in Hallendorf mit Pfefferspray

Ein 42-jähriger Mann hat einem 48-Jährigen am Dienstagabend, 9. April, Pfefferspray in die Augen gesprüht, nachdem dieser auf ihn zustürmte. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beide Kontrahenten in der Straße Hackenbeek gegen 21.10 Uhr in einen Streit. Im Verlauf habe sich der 42-Jährige mit dem Einsatz von Pfefferspray gewehrt, weil der 48-Jährige zuschlagen wollte. Gegen beide Kontrahenten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

