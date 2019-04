Autofahrer streift Opel in Lebenstedt und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag, 8. April, zwischen 8.20 Uhr und 14.30 Uhr, einen in der Straße Gesellensteig am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Zafira am linken Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Laut der Polizei setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort,...