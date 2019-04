Nach Feuer in Salzgitter-Bad: Händler bangen um Zukunft

Was löste den Großbrand in der Innenstadt von Salzgitter-Bad aus? Die Antwort auf die Frage wird voraussichtlich noch etwas auf sich warten lassen. Denn weil die betroffenen Gebäude am Klesmerplatz so stark zerstört sind, dass weiterhin akute Einsturzgefahr besteht, können die Brandermittler der Polizei den Ort des Geschehens vorerst nicht betreten, erklärt ihr Sprecher Frank Oppermann. Mit dem Drohnenflug von Dienstag wollten die...