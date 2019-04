Gebhardshagen. An der Fahrer- und an der Beifahrertür hat der Besitzer mehrere Kratzer feststellen müssen.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Lack eines zum Parken in der Straße Am Dorfrand abgestellten Toyota zerkratzt. Wie die Polizei berichtet wurde das Auto an mehreren Stellen beschädigt. Der an der Fahrer- und an der Beifahrertür des grauen Toyota entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise unter

(05341) 8250

entgegen.