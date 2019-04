Schüler spenden rund 340 Euro für Tierheim

Salzgitter-Bad. Die Klasse 10b des Jacobson Gymnasiums aus Seesen wollte den Tieren was Gutes tun.

Über gleich zwei Spenden können sich die Mitglieder des Tierschutzvereins Salzgitter freuen: Vier Schüler der Grundschule Am Sonnenberg in Salzgitter-Gebhardshagen haben dem Tierheim 138 Euro gespendet.

Das Geld hat die Gruppe bei einem Schulbasar eingenommen, indem sie selbst hergestellte Produkte wie Freundschaftsbänder, Marmelade oder Hundekekse verkauft haben. Bei bestem Gassigehwetter überreichten Christina Wiese, Charlotte Kreth, Laura Nies und Jason Weberdie bis zum Rand gefüllte Spendendose an den Tierschutzverein Salzgitter. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

In einer weiteren Mitteilung heißt es: Die Arbeit des Tierheims in Salzgitter wird inzwischen auch über die Stadtgrenzen hinaus erkannt und gewürdigt. Mit einem Spendenscheck in Höhe von 200 Euro des Jacobson Gymnasiums aus Seesen dürfen die Verantwortlichen des Tierheims nun für die Tierheimbewohner shoppen gehen.

Die 10. Klässlerin Lisa Stebner hatte gemeinsam mit ihren Klassenfreunden die Idee, ein Tierheim aus der Region finanziell zu unterstützen. Durch intensive Recherche wurde sie auf das Tierheim Salzgitter aufmerksam. Lisa Stebner überzeugte ihre Mitschüler und letzten Endes auch die Schulleitung des Gymnasiums, dass Salzgitteraner Tierheim zu unterstützen.

An einem Schultag verkauften die Schülerinnen und Schüler selbst gebackene Crepes in den großen Pausen. Mit großem Erfolg. Binnen kürzester Zeit kam eine stolze Summe von 200 Euro zusammen, die an die Vorstandsmitglieder Adrian Maas und Benjamin Kozlowski übergeben wurden.

„Das Engagement junger

Menschen kann gar nicht genug

gewürdigt und anerkannt werden“, sagt Adrian Maas, 2. Vorsitzender des Tierschutzvereins. „Für mich war die Spendenaktion eine

Herzensangelegenheit“, sagte Lisa Stebner nach der Spendenübergabe.