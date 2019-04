Hände, die anpacken

Menschen in Salzgitter- sie tun Gutes, engagieren sich ehrenamtlich für Andere, ob in Vereinen, in Kirchen oder in der Flüchtlingshilfe. Sie packen mit an. Und oft sind es genau diejenigen, die selbst einen vollen Terminkalender haben. Zum Beispiel vollzeitberufstätige Mütter, die nach der Arbeit...