Kandidaten für „Bunte Sole“ Salzgitter gesucht

Auch in diesem Jahr wird die „Bunte Sole“ an Menschen in Salzgitter verliehen, die sich besonders um Integration verdient gemacht haben. Dafür suchen die Stadt und der Bürgerservice für Migranten ab sofort geeignete Kandidaten.

Die Verleihung findet am Sonntag, den 25. August, ab 16 Uhr in der Kulturscheune statt. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit unterschiedlichen Künstlern aus den Bereichen Tanz, Comedy und Gesang. Das berichtet die Stadt Salzgitter ein einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist kostenlos. Auch einen Losverkauf wird es wieder geben.

Bei der „Bunten Sole“ handelt es sich um den ehemaligen „Integrationspreis“ Salzgitters. Frei nach dem Motto „Bunte Stadt – starkes Engagement“ dient er der Würdigung herausragender Leistungen, aber auch ganz alltäglicher kleiner Dinge, die helfen, die Integration in Salzgitter zu fördern. Der Preis kann sowohl an Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine verliehen werden, die sich durch ihr besonderes Engagement verdient gemacht haben.

Vorschläge für potenzielle Preisträgerinnen und Preisträger können alle Bürger bis Sonntag, den 16. Juni 2019, beim Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung oder beim Bürgerservice für Migranten einreichen. Auch eine Bewerbung für sich selbst oder den eigenen Verein ist möglich. Folgende Aktivitäten sind für die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger relevant:

- Förderung der Integration in Salzgitter

- Förderung des interkulturellen Lebens in Salzgitter

- Gestaltung eines vielfältigen Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

- Engagement für Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

- Engagement für die interkulturelle Öffnung der Bevölkerung Salzgitters

- Einsatz für interkulturelle Begegnung und interreligiösen Dialog

Über die Vergabe der „Bunten Sole“ entscheidet eine unabhängige Jury. Sie setzt sich in diesem Jahr aus einem Vertreter des Bürgerservice für Migranten, einem Vertreter des Jugendparlaments, dem Stadtrat der Stadt Salzgitter, Eric Neiseke, der Kinder- und Familienbeauftragten der Stadt Salzgitter, Sylvia

Fiedler, einem Mitglied des Netzwerkes Integration in Salzgitter, einem Mitglied des Ausschusses für Soziales und Integration der Stadt Salzgitter sowie einem Preisträger der letztjährigen Preisverleihung „Bunte Sole“ – Kicken für KidSZ - zusammen.

Die Bewerbungen oder Vorschläge können schriftlich per Post an das Referat für Integration und Fachkräftesicherung der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter, oder per E-Mail an: integration@stadt.salzgitter.de gerichtet werden.

Die Bewerbung sollte eine ausführliche Darstellung der besonderen Leistung sowie eine Begründung für eine mögliche Auszeichnung beinhalten. Ebenfalls müssen zwingend die Kontaktdaten der Bewerberin bzw. des Bewerbers enthalten sein. Für Rückfragen steht das Referat für Integration und Fachkräftesicherung unter

(05341) 8394800

zur Verfügung.