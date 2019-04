Fahrerin kracht beim Einparken gegen Mauer in Salzgitter

Einparken kann manchmal zur Herausforderung werden: Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr wollte eine 28-jährige Fahrerin in der Siegfriedstraße ihren PKW am rechten Fahrbahnrand abstellen, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Auto konnte nicht weiterfahren

Hierbei stieß sie aus Unachtsamkeit derart stark gegen eine Steinmauer, dass der PKW an der rechten Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. An der Mauer entstand kein Sachschaden. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 2500 Euro. red