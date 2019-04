Schattentheater in Salzgitter-Bad hat leichte Schwächen

Das Schattenspiel des Theaters Mobilés fand am Freitagabend beim Publikum in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad großen Anklang. In der fast ausverkauften Aula brachten die Künstler eine der ältesten Kunstformen, das Schattenspiel, auf moderne Weise auf die Bühne. Das Publikum durfte einiges...