Unbekannte zerkratzen Auto in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 14. April, 10.55 Uhr, einen in der Suthwiesenstraße in Lebenstedt abgestellten Daimler Chrysler zerkratzt. Laut der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.