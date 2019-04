22-Jähriger in Salzgitter starb durch Schüsse

In der Einsteinstraße in Lebenstedt haben Menschen Grabkerzen und Blumen abgelegt. In der Wohnung eines 28-Jährigen in dem Mehrfamilienhaus wurde vor einigen Tagen die Leiche eines jüngeren Mannes gefunden. Der 28-Jährige soll ihn getötet haben. Am Donnerstag verbarrikadierte der Mann sich dann bei Bekannten und wurde von Spezialkräften der Polizei getötet.