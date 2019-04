Unbekannte brechen in Sporthalle in Salzgitter ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in eine Sporthalle im Hans- Böckler- Ring in Salzgitter eingebrochen und haben mehrere Fenster beschmiert. Laut der Polizei gelangten die Täter vermutlich über ein Vordach in die Halle. Dort versuchten sie außerdem weitere Türen aufzubrechen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Die Schadenshöhe beträgt etwa 700 Euro.