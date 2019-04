Komposthaufen brennt in Lesse - Scheune beschädigt

Das Feuer brach auf einem Grundstück in der Straße „Im Güldnen Winkel“ aus.

Aus bislang noch unbekannten Gründen hat ein Komposthaufen am Mittwoch, gegen 0.05 Uhr, auf einem Grundstück in der Straße „Im Güldnen Winkel“ feuer gefangen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, wurden laut Polizei ein Holzunterstand, ein Zaun sowie eine Gebäudeecke der angrenzenden Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.