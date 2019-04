Salder. Der Unfall ereignete sich in der Straße „Vor dem Dorfe“ Ecke Peiner Straße.

Frau übersieht Auto in Salder - 12.000 Euro Schaden

Eine 74-Jährige aus Salzgitter hat beim Abbiegen am Dienstag, 16. April, um 16.45 Uhr, das entgegenkommende Auto eines 52- jährigen Salzgitteraners übersehen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Straße „Vor dem Dorfe“ Ecke Peiner Straße zu dem Verkehrsunfall. Trotz Vollbremsung konnte der 52-Jährige einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.