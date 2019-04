Nach Brand: Café Zeit in Salzgitter-Bad soll bleiben

Die Frau sieht Adelina Lendele auf der Bank sitzen, kommt herüber und nimmt sie spontan in den Arm. „Es tut mir so leid. Das ist so traurig. Es war das schönste Café“, sagt sie und blickt auf das kleine Geschäft und die abgebrochenen Dachziegel, die sich davor verteilt haben. “Traurig“, „Schade“,...