Gericht erklärt Clan-Durchsuchung in Salzgitter für rechtens

Die Durchsuchungen im vergangenen Herbst in zahlreichen Objekten, die mit einem arabischen Clan in Salzgitter in Verbindung stehen, waren rechtmäßig. Das entschied das Landgericht Braunschweig nach einer Beschwerde der Betroffenen. Ein Großaufgebot mit 600 Polizisten, darunter Spezialkräfte, rückte...