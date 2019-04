Unbekannte brechen in Jugendzentrum in Lichtenberg ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 17. April, 18.30 Uhr in ein Jugendzentrum in der Straße „An der Heerstraße“ eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.