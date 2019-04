Tiermessies aus Lebenstedt vor Gericht

Als die Polizisten im Juni 2018 die verdreckten Wohnungen betraten, war der Gestank von Kot und Urin so stark, dass sie würgen mussten. 38 Katzen fanden sie in einer Zwei-Zimmer-Bleibe, zwei Dutzend in den Räumen auf der anderen Seite des Hausflurs. Insgesamt 67 Vierbeiner zählten die Ordnungshüter...