Brand am Klesmerplatz: Polizei setzt Spürhund ein

. Die Ermittlungen zum Großbrand am Klesmerplatz sind laufen weiter. Mit einem Brandmittelspürhund sucht die Polizei nach der Ursache des Feuers am Klesmerplatz. „Die Brandmittelhunde können Brandbeschleuniger riechen“, sagt Polizeisprecher Frank Oppermann. Ob ein Fremdverschulden beim Feuer am...