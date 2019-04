Salzgitter. Zu mehreren Gewalttaten kam es in Salzgitter. Zwei Männer schlugen beim Osterfeuer zu, einer rastete aus, als er auf Fehlverhalten angesprochen wurde.

Männer schlagen beim Osterfeuer in Salzgitter zu

Zu mehreren Körperverletzungen ist es in der Nacht zu Sonntag in Salzgitter gekommen. Zunächst berichtete die Polizei von mehreren Körperverletzungen beim Osterfeuer in Groß Mahner. Wegen einer Schlägerei waren die Beamten kurz nach Mitternacht zum Abbrennplatz gerufen worden.

21-Jähriger soll beim Osterfeuer grundlos zugeschlagen haben

Dort meldeten sich zunächst zwei Männer, 19 und 30 Jahre alt. Sie berichteten, dass ein 21-Jähriger sie grundlos geschlagen hätte. Weil dieser schon weg war, leitete die Polizei eine Fahndung ein, die erfolgreich war: Beamte trafen den beschuldigten 21-Jährigen mit einem Begleiter an.

Nicht zugelassenes Auto mit falschen Kennzeichen

Der Mann bestritt die Vorwürfe. Währenddessen meldete sich ein weiterer 19-Jähriger und gab an, vom Begleiter des beschuldigten 21-Jährigen geschlagen worden zu sein. Auch der Begleiter stritt die Tat ab. Beide mutmaßlichen Täter waren alkoholisiert.

Die Polizei fand zudem ein Auto, das nicht zugelassen war und an dem Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Wagen gehörten. Neben Strafanzeigen wegen Körperverletzung leitete die Polizei auch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung ein.

Mann entsorgt Müll wild – und schlägt und tritt dann zu

Als einem 40-jährigen Salzgitteraner bei dem Blick aus dem Fenster seiner Wohnung auffiel, dass eine männliche Person auf dem gegenüberliegenden Parkplatz seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgte, entschied er sich dazu, den Verursacher darauf anzusprechen.

Wie die Polizei weiter berichtet, gerät der Müll-Entsorger daraufhin derart in Rage, dass er den Geschädigten zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt und ihn anschließend in den Hüftbereich tritt. Im Anschluss flüchtete der Mann in einem VW Polo.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.