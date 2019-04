Spielplätze in Salzgitter werden gesperrt

Schaukeln, Klettern und im Sand graben: Auf den Spielplätzen in Salzgitter können sich Kinder austoben. Doch auf drei Spielplätzen müssen die Spielgeräte nun ausgetauscht werden. Betroffen ist der Spielplatz am Wäldchen in Salzgitter-Bad, der Lichtenberger Spielplatz Zingel und der Spielplatz Zum Dummen Bruch in Üfingen. Der Grund: Auf den Spielplätzen sind viele Spielgeräte über zehn Jahre alt. Das schreibt die Stadt auf Nachfrage...