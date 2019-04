Einbrecher stehlen Wertsachen aus Wohnung in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben am Dienstag, 23. April, während der Abwesenheit der Bewohner verschiedene Wertsachen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Hasenwinkel entwendet. Laut der Polizei brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertvollem. Nach ersten Erkenntnissen wurden Handys, Computer, Schmuck und Bargeld entwendet. Zur entstandenen Schadensumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise:

(05341) 18970

.