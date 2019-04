Kinder feiern in der Fredenberger Schulaula

Mächtig was los war am Dienstagnachmittag in der Schulaula am Fredenberg. Die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde Lebenstedt hatte zum Kinderfest eingeladen und viele große und kleine Kinder waren, häufig in Begleitung der Eltern, zu diesem Fest gekommen. Der 23. April ist in der Türkei ein...