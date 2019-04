Wird es eine neue Schule für Lebenstedt geben?

Mehr als 11.100 Mädchen und Jungen werden derzeit an den 33 Schulen Salzgitters unterrichtet. Doch es werden immer mehr. Die Stadt rechnet bis 2024 mit einem weiteren Bedarf von 1047 Plätzen, die meisten an den Grundschulen. Wo muss die Kommune aus-, wo muss sie gar neu bauen? Noch bevor der Rat am...