Bahnarbeiten nerven Anwohner in Othfresen

Nicht nur die Othfresener müssen in diesen Tagen viel Geduld haben. Auf gleich zwölf Kilometern der Bahnstrecke zwischen Ringelheim und Goslar sorgen in diesen Tagen Kabeltiefbauarbeiten und die damit verbundenen Sicherungsmaßnahmen im Fahrbetrieb für Ungemach.

Vor allem betroffen sind die Fahrgäste in der Erixx-Regionalbahn. Hier gibt es Fahrplanänderungen bis zum 3. Mai beim Regional-Express RE10 Hannover über Hildesheim nach Bad Harzburg. Zwischen Bad Harzburg und Salzgitter-Ringelheim verkehren die Züge in Richtung Hannover früher, vier Züge enden beziehungsweise beginnen in diesem Zeitraum in Ringelheim. Die betroffenen Züge und genauen Fahrtzeiten sowie Zeiten des Schienenersatzverkehrs gibt es unter www.erixx.de.

Geduld müssen aber auch beispielsweise die Autofahrer an den Bahnübergängen aufbringen. Zwischen Othfresen und Posthof beispielsweise schließen sich die Schranken aus Sicherheitsgründen bereits etwa eine Viertelstunde vor Durchfahrt des Zuges. Die Bäckerei-Fachverkäuferinnen am Übergang scherzten schon, ob sie den Kraftfahrern demnächst einen Kaffe zum Mitnehmen anbieten dürfen.

Genervter sind allerdings die Anwohner, denn jede Zugdurchfahrt wird nicht nur durch Rundumleuchten begleitet, sondern kurz vor der tatsächlichen Durchfahrt durch aufheulende Sirenen begleitet. „Das Warnsignal ist besonders bei den Nachtzügen wirklich nervend“, ärgert sich eine Othfresenerin. Und laut Infomation der Bahn wird sich das Prozedere der Bahn noch einmal im Juni wiederholen, wenn die Signalkabel auf der anderen Seite verlegt werden.

