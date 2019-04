SSV Sehlde: Hundertjähriges wirft seine Schatten voraus

Der Spiel- und Sportverein Sehlde feiert am 1. Juni 2019 sein hundertjähriges Bestehen. Das Jubiläum wird durch eine von Ehrenmitglied Hans-Heinrich Scholz verfasste und vom früheren Vorstandsmitglied Bernd Hoffmann gestaltete Festschrift begleitet.

Die Leser und Betrachter der Festschrift erleben eine Zeitreise durch hundert Jahre Geschichte eines dörflichen Sportvereins, heißt es in einer Mitteilung. Höhen und Tiefen des Vereinslebens werden geschildert und spiegeln auch den jeweiligen Zeitgeist wieder. Dem interessierten Leser wird auf diese Art und Weise vor Augen geführt, dass die den Sportverein berührenden Ereignisse auch ein Spiegelbild des dörflichen Geschehens allgemein darstellen.

Der in den Notzeiten nach dem 1. Weltkrieg gegründete Verein konnte zunächst nur sehr mühsam Tritt fassen, heißt es weiter. Durch das beherzte Engagement Einzelner und den unermüdlichen Einsatz der Vereinsmitglieder sowie mit kommunaler Hilfe ist es aber immer weitergegangen. So konnten auch schwere Krisen, wie der 2. Weltkrieg und das Elend der Nachkriegszeit, überwunden werden.

Vom improvisierten Fußballspiel auf einer Schafweide bis hin zu Errichtung und Betrieb der heutigen modernen Sportstätte war es ein sehr weiter Weg. Diesen Weg als illustrierte Lektüre zu verfolgen, dürfte durchaus informativ und unterhaltsam sein.

Da die Festschrift aus reinem Idealismus erstellt geworden ist, konnten die Kosten des bloßen Herstellungspreises (Papier, Einband, Druck, Versand) als Kalkulationsgrundlage dienen. Ein vom Verein erhobener Aufschlag soll der Jugendarbeit zu Gute kommen.

So kann ein in Glanzfolie gebundenes Buch erworben werden, worin auf 72 Seiten Glanzpapier das hundertjährige Wirken eines ländlichen Sportvereins beschrieben wird. Der informative Text wird durch 93 Fotos in Farbe und schwarz-weiß ergänzt und veranschaulicht.

Die Festschrift ist vom 29. April 2019 an zum Preis von 12,50 Euro bei Bernd Hoffmann - Ringstraße 33, Steffen Stotz - Wanneweg 7 und Juliane Godescheit - Feldstr. 6 erhältlich.