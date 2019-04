Gesundheitswochen: Kurse zur gesunden Ernährung für Kinder

Die 13. Fredenberger Gesundheitswochen starten. Im Mai widmen sich zahlreiche Einrichtungen verschiedenen Themen rund um Ernährung und Bewegung. Im Mittelpunkt der Gesundheitswochen steht die gesunde Ernährung für Kinder, aber auch sportliche Betätigung für Senioren. Für Frauen werden Selbstverteidigungskurse angeboten.

“Wir möchten alle Beteiligten über gesundere Ernährung und Bewegung aufklären, insbesondere die Eltern“, sagt Detlev Behrens vom Fredenberg Forum. So können Kinder beispielsweise im Paritätischen Familienzentrum gemeinsam mit Großeltern und Eltern lernen, wie sie Gemüse und Kräuter säen, anbauen und ernten.

Auch für Senioren bieten die Gesundheitswochen ein umfassendes Programm. Das Awira Wohncafé veranstaltet gemeinsam mit der Volkshochschule am Donnerstag, 2. Mai, um 14 Uhr einen Lach-Yoga Kurs. „Unser Klientel sind oft alte Menschen und gemeinsames Lachen tut allen gut“, sagt Awira-Mitarbeiterin Birgit Hülsenbeck. Auch Gymnastik mit Haushaltsgeräten wird vom Awira Wohncafé angeboten. Dabei können Senioren mit alltäglichen Gegenständen leichte Bewegungsübungen machen. Die Diakonie bietet am Dienstag, 7. Mai von 9 bis 13 Uhr ein Frühstück für Senioren an, bei denen Kräutern aus dem eigenen Garten auf den Tisch kommen. Voranmeldungen sind unter der Nummer (05341-50746) bis 12 Uhr am Vortag möglich.

Auch zahlreiche Kitas beteiligen sich an den Aktionen. So ist der Paritätische Sprachheilkindergarten der Natur auf der Spur und fährt mit den Kita-Kindern in den Wald. Die paritätische Kita Wirbelwind erntet mit den Kindern Erdbeeren aus einem Hochbeet und kocht daraus verschiedene Speisen. In der Awo-Familienkita Goerdelstraße nehmen die Kinder an zusätzlichen Tanz- und Bewegungsangeboten teil und erfahren Freude an der Bewegung. Im Fredenberg Forum in der Begegnungsstätte Brücke wird ein gesundes Frühstück in der Eltern-Kind-Gruppe zubereitet.

Auch Schüler beteiligen sich an den Gesundheitswochen. In der Grundschule Fredenberg findet ein Sportfest statt. In der Stadtbibliothek können sich junge Besucher ein Bilderbuchkino zum Thema „Obst und Gemüse“ anschauen. Dort können Interessierte auch einen „Kraftsoffanzeiger“ basteln, auf dem Kinder einstellen können, wieviel gesunde Lebensmittel sie gegessen haben.

Beteiligt an der Aktion ist auch das Gesundheitsamt. „Wir färben mit den Kindern die Zähne mit Fluoreszenz-Mittel ein“, sagt Jaqueline Bahlmann-Duwe vom Gesundheitsamt. Unter Schwarzlicht erkennen die Kinder dann, wo Belag auf den Zähnen vorhanden ist.