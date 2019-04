Keine Fördermittel für Salzgitter: OB kritisiert den Bund

Der ÖPNV in Thiede soll ausgebaut werden.

Die Nachricht des Tages im Rat war eine schlechte: Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) musste die Fraktionen davon unterrichten, dass es aus Berlin keine Fördermittel für die Sanierung des Stadions, der Amselstieghalle und des Thermalsolbads geben wird. Aber auch den erhofften Zuschuss für das beschlossene neue Außenbecken auf dem Gelände des Stadtbads am Salzgittersee verweigert der Bund (unsere Zeitung berichtete). Klingebiel wertete diese Hiobsbotschaften gestern als „maßlos enttäuschend“ und als eine „fatale Fehlentscheidung“.

In einer persönlichen Erklärung wies er erneut auf die schwere infrastrukturelle Belastung Salzgitters durch die Flüchtlingskrise hin. Das Land habe jüngst mit der Bedarfszuweisung über 50 Millionen Euro deutlich gemacht, dass es den Ernst der Lage erkannt habe. Doch der Bund nehme dies offenbar nicht zur Kenntnis. „Wir sind auf einer Rasierklinge unterwegs“, betonte der OB. Die Stadt müsse alles tun, um bei der Integration der Flüchtlinge eine Neiddebatte in der Bevölkerung zu verhindern. Ulrich Leidecker (SPD) bat die anderen Fraktionen „um konstruktive Mitarbeit“, um die geplanten Vorhaben doch noch umzusetzen.

Aber es gab auch andere Themen, die den Rat gestern beschäftigten. So ging der Auftrag an die Verwaltung, die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) mit dem Ausbau ihres Busangebots in Teilen des Stadtgebiets zu beauftragen, einmütig und ohne Diskussion durch. Betroffen sind die Linienverkehre zwischen Lebenstedt, Thiede und Braunschweig, zwischen Thiede und Wolfenbüttel, aber auch zwischen Thiede und Salzgitter-Bad. Hier soll es künftig einen Halbstundentakt geben.

Die nötige Infrastruktur zur Verbesserung dieses Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Ortschaft Ost hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits geschaffen. So wird die Haltestelle „Thiede, Sportzentrum“ zur zentralen Umsteigestelle umgewandelt. Betroffen sind die bisherigen Linien 602, 603, 631 und 620.

Der Rat hat ebenso einmütig zugestimmt, dass sich die Stadt dem zu gründenden Hochwasserschutzverband „Innerste“ anschließt. Ihm werden außerdem der Landkreis Goslar sowie die Stadt und der Kreis Hildesheim angehören.

Der Verband dient dem Hochwasserschutz an der Innerste – von der Talsperre bis zur Einmündung in die Leine mit allen Nebengewässern. Das Land Niedersachsen schießt jährlich 5 Millionen Euro dazu und fördert damit 80 Prozent der Planungs-, Personal-, Geschäfts-, Sach- und Baukosten. Salzgitter übernimmt vom verbleibenden Eigenanteil bis zu fünf Prozent der Kosten und zahlt einen Jahresbeitrag von 5000 Euro.

Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken haben bei einmütiger Zustimmung durchgesetzt, dass die Stadt ein Konzept erstellt, mit dem sie am Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ teilnehmen kann. Zur Begründung hieß es, dass die Stadt derzeit kaum Vielfalt etwa auf Grünstreifen an den Straßenrändern biete, um so vor allem das Insektensterben zu stoppen. Zudem fördere der Bund solche Maßnahmen mit 75 Prozent der Kosten.