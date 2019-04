Salzgitteraner missachtet Vorfahrt – ein Verletzter

Soßmar. Der Unfall ereignete sich in Soßmar an der Ecke Bierberger Straße/Jägerstraße.

Ein 39- jähriger Autofahrer aus Salzgitter hat am Donnerstagmorgen an der Ecke Bierberger Straße/Jägerstraße in Soßmar die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Der Mann war auf der Jägerstraße aus Adlum kommend unterwegs. An der abknickenden Vorfahrt missachtete er die Vorfahrt eines 52- jährigen Ilseders, der auf der Bierberger Straße fuhr und nach links in die Jägerstraße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Ilseder leicht verletzt. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro, teilt die Polizei mit.