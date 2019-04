Das neue Feuerwehrgerätehaus in Hallendorf ist eröffnet

Die Ortswehr Hallendorf hat am Samstag feierlich ihr neues, lang erwartetes Gerätehaus, das schon seit Anfang 2019 in Benutzung ist, offiziell eröffnet. Mit einem gut besuchtem und munterem Fest zeigen die Feuerwehrleute stolz ihre neue Einsatzzentrale. Das Gerätehaus erstrahlt in einem modernem hellen Grauton und erfüllt nun alle Standards, die eine Feuerwehr haben sollte samt Komfort-Optionen wie eine eigene Stiefelreinigung.

Ortsbrandmeister Christian Rapp erzählte mit Freude über den dringend erforderlichen Umzug seiner Truppe. „Wir waren schon seit 1966 im alten Gerätehaus und seitdem hat sich bei uns einfach so viel verändert. Wir sind viel mehr Leute und im Laufe der Jahre haben sich die Standards stark verändert. Im alten Haus war alles beengt, wir hatten keine wirklichen Schulungsräume und unser neues Fahrzeug hat auch nicht mehr richtig rein gepasst“, berichtete er. Rapp: „Das alles machte es für eine stetig wachsende Feuerwehr sehr schwer – vor allem, seit wir auch für Watenstedt zuständig sind.“

Das neue Gerätehaus lies sich die Stadt Salzgitter 800.000 Euro kosten. Der Neubau war seit knapp vier Jahren geplant. Allerdings finanziert auch die Öffentliche Versicherung Braunschweig einen Teil mit. Laut Rapp wurde die Bitte nach einem neuen Gerätehaus zu Recht erhört: „Mit mehr als 60 Einsätzen, die wir in den Jahren 2017 und 2018 gefahren haben, sind wir eine der aktivsten Freiwilligen Feuerwehren der Stadt“. Dementsprechend habe sich diese Investition für die Stadt gelohnt.

Von der Ausstattung her lasse das Gerätehaus, so Rapp, ebenfalls kaum etwas zu wünschen übrig. Die Feuerwehrleute haben nun eigene Duschen, einen Vorplatz für Wendemanöver und eine Garage, in die ihr Einsatzfahrzeug nun auch wirklich passt. Damit hatten sie, wie Rapp sagt, bis zuletzt Probleme. Die Feuerwehrleute erfreuen sich außerdem an einem eigenen Trocken- und Lagerraum und einer großzügigen Umkleide mit eigenen Spinden. Ein großer Raum für Lehrgänge und eine angeschlossene Küche machen das Paket komplett.

Besonders aber freut sich Rapp über sein eigenes kleines Büro. Zum Höhepunkt der Eröffnungsfeier gaben die Feuerwehrleute auch ihren neuen Platz hinter dem Gerätehaus frei.

Er wird benannt nach dem Ehrenbrandmeister Heinrich Bartels. Dieser war 24 Jahre lang als Ortsbrandmeister im Dienst und hält damit einen internen Rekord.