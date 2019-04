Unbekannte Täter haben am Sonntag, 28. April, zwischen 15.30 und 17.45 Uhr einen in der Kniestedter Straße abgestellten Porsche Panamera zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, wurden Kratzer auf der Motorhaube, auf den vorderen Kotflügel der linken Fahrzeugseite sowie an beiden Türen gefunden. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter

(05341) 8250

in Verbindung zu setzen.