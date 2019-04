Baddeckenstedt. Laut der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Täter stehlen Wein aus Wohnwagen in Baddeckenstedt

In das Innere eines Wohnwagens, der in der Heinrich-Nordhoff-Straße parkte, sind unbekannte Täter zwischen dem 31. März und Sonntag, 28. April eingebrochen. Laut der Polizei entwendeten sie aus dem Anhänger mehrere persönliche Gegenstände des Geschädigten sowie mehrere Flaschen Wein. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.