Inklusive Musikfestival in Gebhardshagen erfolgreich

Premiere gelungen. Das erste inklusive Musikfestival der Initiative „Vielfalt leben“ war am Wochenende im Pferdestall in Gebhardshagen ein voller Erfolg. Volle Hütte, spitzen Stimmung und klasse Musik prägten das Konzert von den ersten Tönen an. Ihr Können unterstrichen dabei die Gruppen „Fantasie“...