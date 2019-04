Angeklagter soll Sex mit Tochter gehabt haben

Das Mädchen war 13 Jahre alt, als der eigene Vater mit ihr Sex hatte – so steht es in der Anklageschrift. Vorausgegangen seien immer wieder Situationen, in denen er ihr in die Hose und zwischen die Beine gefasst, ihr Zungenküsse gegeben habe. Wegen sechs solcher Straftaten muss sich der Mann (40)...