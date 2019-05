Salzgitter-Bad: Von Kleiderschmuggel, Soldaten und Pistolen

Es war kurz nach dem Einmarsch der „US-Army“ in Salzgitter, so um den 15. April 1945. Wir gingen im Wald spazieren. Besser gesagt: Wir wollten im Wald etwas erleben. Wir hatten bereits gehört, dass viele deutsche Soldaten das „Kriegsende“ überrascht hatte. Diesen hatten sich also oft im Wald...