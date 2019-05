Projektmanager berät die Watenstedter beim Hausverkauf

Die 1998 beschlossene Umwandlung Watenstedts in ein Gewerbegebiet geht seit Anfang März in eine entscheidende Phase. Jetzt geht es darum, wer ernst machen, der Stadt sein Grundstück verkaufen und wegziehen will – und welchen Preis die Kommune dafür zu zahlen bereit ist. Mehr als 50 der 68 betroffenen Immobilienbesitzer haben sich bislang von der Verwaltung über die Verkaufsmodalitäten informieren lassen. In zwei Wochen werden die...