Täter bedrohten Mann in Salzgitter mit Messer

Drei Täter sollen unter Vorhalt eines Messers einen 41-jährigen Mann am Montag gegen 15 Uhr in der Wehrstraße zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es kam jedoch zu keiner Geldübergabe. Die Täter flüchteten schließlich vom Tatort und können wie folgt beschrieben werden. Täter 1: sprach deutsch mit starkem Akzent, kräftige Statur (etwa 100 Kilogramm schwer), 190 Zentimeter groß, hellblaues T-Shirt mit Rückenapplikation, Shorts, Turnschuhe. Täter 2 und 3: dunkle Bekleidung, beide etwas kleiner als der zuvor beschriebene Täter, der eine schlank/schmächtig, der andere dicker, beide sollen Sonnenbrillen getragen haben, beide sollen Mützen/Sturmhauben mit Sehschlitz getragen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter

(05341)18970

entgegen.