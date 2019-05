Groß Mahner: Frau übersieht Auto - zwei Personen verletzt

Eine 58-jährige Autofahrerin hat am Montagabend beim Linksabbiegen in die Einmündung zur B 248 in Richtung Ohlendorf eine 63-jährige Autofahrerin übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Laut der Polizei wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

