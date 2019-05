SZ-Leserrat spricht über Digital-Seminare

Wie erleichtert man Lesern die Nutzung digitaler Medieninhalte? Wie sah es an bestimmten Orten in Salzgitter früher einmal aus und kann man daraus eine Serie in der SZ gestalten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Leserrat der Salzgitter Zeitung. Mit großem Einsatz diskutierten die Teilnehmer auf der Leserkonferenz über das digitale Angebot der SZ und wie Leser das E-Paper unsere Zeitung nutzen. Auch ihre Stimmen zum...